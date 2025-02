A Matera e Policoro 40 giorni di attività per le persone che combattono con questa problematica

Il 12 Febbraio prenderanno il via le attività del progetto “La cura dei soggetti con disturbo dello Spettro autistico”, iniziativa del Ministero della Salute attuata dall’ASM di Matera attraverso una rete di partenariato specializzato.

Il progetto, aggiudicato tramite Avviso di gara pubblica, coinvolge l’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ASM, IMPAROLA – Centro Riabilitativo come capofila e La Città Essenziale – Consorzio di Cooperative Sociali come mandante.

Mariangela Bruno, presidente di IMPAROLA-Centro Riabilitativo e coordinatrice del progetto, sottolinea:

“Abbiamo scelto di progettare le attività con l’obiettivo di esporre gli utenti a un’esperienza concreta di vita, sociale e di apprendimenti che condivideremo sia con i genitori che con i caregiver in modo diretto o indiretto con foto, video e storie scritte.

Per alcuni gruppi i laboratori saranno realizzati in intere giornate per poter sperimentare sia attività straordinarie (laboratori, gite e uscite) che ordinarie (routine giornaliera e di autonomia)”.

L’intervento si rivolge a persone con diagnosi di autismo certificata dai servizi specialistici del SSN, di età compresa tra i 6 e i 60 anni, residenti nel Comune di Matera e nell’area del Metapontino.

Le attività si articolano in:

laboratori pratici;

esperienze immersive;

percorsi di stimolazione cognitiva, motoria, sociale e comunicativa;

laboratori con uscite in loco;

attività di role-playing;

simulazioni basate su storie sociali;

interventi assistiti con gli animali;

attività sportive di squadra;

laboratori informatici per adulti ad alto funzionamento.

La realizzazione del progetto è resa possibile dal finanziamento del Ministero della Salute, assegnato dalla Regione Basilicata all’ASM di Matera.

Le attività si svolgeranno presso le sedi di Matera e Policoro, per 40 giorni consecutivi e comunque non oltre il 31 Marzo 2025, come previsto dal Decreto Ministeriale del 24.01.2023.

Giuseppe Bruno, Presidente de La Città Essenziale – Consorzio di Cooperative Sociali, sottolinea il valore sistemico dell’iniziativa:

“Questo progetto non è solo un’opportunità per le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, ma rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche di presa in carico.

Superiamo l’approccio meramente assistenzialistico per costruire percorsi di empowerment che valorizzano le capacità individuali in contesti di vita reale.

È un esempio concreto di come il terzo settore possa essere motore di innovazione sociale, contribuendo a modelli di welfare più inclusivi e sostenibili nel tempo.”

Alla realizzazione del progetto collaborano Anffas Policoro, APS Paddy, Gi Elle Volley, Equestrian Club ASD, I.C. Milani Policoro e Vivai La Malfa Antonino.

La partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni e per segnalare il proprio interesse è possibile contattare il numero 3895817986 o scrivere all’indirizzo email infoprogetti@imparola.it.

Ecco la sede di Impariola.