Scanzano Jonico: grandi investimenti per il miglioramento e lo sviluppo della città. Ecco tutti gli interventi previsti

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Scanzano Jonico:

“Si è svolto ieri pomeriggio, 4 febbraio, il Consiglio comunale più atteso per il comune di Scanzano Jonico, Consiglio che prevedeva l’approvazione del Bilancio e del DUP (Documento Unico di Programmazione).

Un appuntamento importante per il Sindaco Cariello e la sua squadra che proprio sulla mancata convalida del bilancio, lo scorso anno ha visto cominciare il declino della sua passata Amministrazione.

Ma quello che è accaduto è solo un lontano ricordo, visto che, durante l’assise di ieri, i cinque punti all’ordine del giorno sono stati approvati con celerità ed unanimità della maggioranaza, senza alcun intoppo né problemi.

Il consiglio è cominciato con l’approvazione del verbale della seduta precedente, seguita dal secondo Punto all’ordine del giorno, ovvero la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2025/2028 nella persona di Tommaso Filippo Cristallo.

Il terzo punto all’ordine del giorno, che prevedeva l‘approvazione del DUP, periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), all’interno del quale sono spiegati ambiti, indirizzi strategici e programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi, nel rispetto del programma elettorale presentato alle scorse elezioni, è passato con nove voti favorevoli.

Il quarto punto, ovvero l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 25/28, è passato con otto voti favorevoli.

Infine, il quinto punto, con la discussione e l’approvazione del Bilancio di previsione, nel quale sono stati previsti grandi investimenti per il miglioramento e lo sviluppo della città di Scanzano, che il sindaco Cariello ha così esposto:

1,5 milioni di euro per l’ampliamento del Cimitero,

2,5 milioni di euro per l’abbattimento della scuola elementare a Largo dell’Aia e la costruzione di un Auditorium,

817 mila euro per il rifacimento del lungomare, 2,3 milioni di euro per la costruzione della nuova palestra,

500 mila euro per il rifacimento strade sul territorio.

E poi ancora, 200 mila euro per la segnaletica orizzontale e verticale, 50 mila euro in più per il servizio della spazzatura,

65000 euro per l’acquisto del nuovo scuolabus per il trasporto dei disabili,

più di 50.000 euro per la promozione agricola e turistica di Scanzano,

oltre 10.000 euro per le passerelle,

5.000 euro per il salvamento a mare nelle spiagge libere,

5.000 euro per la Biblioteca comunale,

62 mila euro previsti come contributo per le associazioni di cui, nel corso del consiglio comunale dello scorso 14 gennaio, è stato istituito il Regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni.

Ed infine sono stati presentati interventi sul bilancio, in linea con il programma elettorale, di 40.000 euro per la riqualificazione delle aree sportive, 20.000 euro per l’arredo delle scuole e 130.000 euro per i fondi sociali.

Al termine dell’assise, il sindaco Cariello e la sua amministrazione, si dicono soddisfatti del risultato ottenuto, pur sapendo che questo è solo l’inizio di un lungo cammino da fare insieme anche con i cittadini di Scanzano”.