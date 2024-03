A Matera con questo Premio Letterario internazionale grande opportunità per i giovani scrittori! Ecco come partecipare

Dopo il successo della prima edizione, vinta da Yuliana Ortiz Ruano con Febbre di carnevale, IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Energheia – Associazione Culturale Matera, Edizioni SUR e Scuola del Libro sono felici di indire la nuova edizione del PREMIO IESS PRIMO ROMANZO LATINOAMERICANO.

Il Premio è dedicato ad autori e autrici under 35 dei Paesi latinoamericani membri dell’IILA (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) e ha come obiettivo individuare e diffondere le nuove voci della letteratura latinoamericana non ancora tradotte, né pubblicate in Italia.

Il Premio ha cadenza biennale e si alterna con il Premio IILA-Letteratura dedicato alle opere già tradotte e pubblicate in Italia.

Il PREMIO IESS è conferito al romanzo d’esordio di un autore o un’autrice con cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’IILA di età non superiore ai 35 anni: può partecipare solo chi è nato entro il 31 dicembre 1989.

Il romanzo deve essere scritto originariamente in lingua spagnola, portoghese o francese e deve essere già pubblicato in lingua originale nell’anno 2023 o in via di pubblicazione entro il 30 settembre 2024 (si farà riferimento al contratto di edizione e alla data di pubblicazione dell’opera), ma non ancora tradotto, né pubblicato, in Italia.

Il Premio IESS conta su una Giuria di alto livello, proveniente dal mondo accademico, letterario ed editoriale italiano:

le traduttrici Francesca Lazzarato e Gina Maneri;

il docente di Letteratura ispanoamericana dell’Università di Padova Gabriele Bizzarri;

il docente di Lingua e Letterature ispanoamericane di Sapienza Università di Roma Stefano Tedeschi;

la scrittrice vincitrice della passata edizione del Premio IESS Yuliana Ortiz Ruano.

L’opera vincitrice sarà annunciata entro il 15 dicembre 2024 e la cerimonia di premiazione si terrà entro il 31 dicembre 2025 a Matera.

Il Premio sarà assegnato all’Autore dell’opera vincitrice, e consiste in:

un contratto di edizione dell’opera che preveda la sua pubblicazione in cartaceo e digitale da parte di Edizioni SUR, da firmare entro gennaio 2025;

traduzione dell’opera in italiano da parte di uno o più traduttori individuati dalla Scuola del Libro;

revisione della traduzione, stampa e pubblicazione del libro da parte di Edizioni SUR entro dicembre 2025;

viaggio in Italia per partecipare alla cerimonia di premiazione e consegna del Premio che si terrà nella Città di Matera in seguito alla pubblicazione del libro ed eventuali presentazioni dell’opera vincitrice in manifestazioni del settore editoriale e negli atenei italiani interessati.

Il bando, che scade il 15 maggio 2024, può essere consultato sul sito www.iila.org

Le candidature e le richieste di informazioni dovranno essere inviate all’indirizzo premioiess@gmail.com