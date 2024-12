A Matera aumentano i turisti stranieri! I dati

La presenza di turisti arrivati dall’estero a Matera nei primi dieci mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2019, ha fatto registrare un incremento dell’82 per cento e del 56 per cento di presenze, in Basilicata del 59 per cento di arrivi e del 39 per cento per le presenze.

Lo ha resto noto il direttore generale dell’Azienda di promozione turistica, Antonio Nicoletti, nel corso della presentazione della nuova guida e mappa turistica della Città dei Sassi:

”In questi cinque anni possiamo dire che il settore turistico lucano ha resistito e recuperato brillantemente la crisi più difficile della storia, dovuta alla pandemia, uscendone consolidato per quanto riguarda la capacità ricettiva e rinnovato per quanto riguarda l’immagine nel panorama turistico nazionale e internazionale”.

Quanto alla guida e alla mappa, fruibile in versione video illuminata presso il Basilicata Open Space, sono il frutto di un lavoro abbozzato nel 2012 ma mai concretizzato, che ha consentito di recuperare interessanti notizie del passato con il supporto della tecnologia avanzata.

La consultazione, anche attraverso il sito web dell’Apt, è possibile percorrendo quattro sezioni: siti, geostorie, testimonianze e scorrere del tempo, che riporta le diverse trasformazioni del territorio.

Di rilievo sono le testimonianze di personaggi famosi, come Lucio Dalla, Lina Wertmuller, Enrique Irazoqui – Gesù nel film ”Il Vangelo Secondo Matteo” – e di altri che hanno apprezzato e prefigurato il successo di Matera nella cultura e nel turismo internazionale.

La mappa di Matera riporta nella cornice di consultazione tutte le ”carte” tematiche realizzate dall’Apt per i comprensori e con l’ausilio del Qr code.