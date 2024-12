A Matera doppio appuntamento musicale per salutare il 2024: i dettagli

Un doppio meraviglioso concerto per chiudere un intenso anno di musica, gioia e divertimento: il Rosetta Jazz Club è pronto ad ospitare due serate importanti che lasceranno il segno nella Città dei Sassi.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 28 dicembre, alle ore 21:00, con la presentazione di un fantastico progetto guidato dalla cantante Paola Arnesano e dal fisarmonicista Vince Abbracciante ed intitolato “Opera”; il secondo appuntamento è fissato per lunedì 30 dicembre, alle ore 21:00, con i magici Serena Grittani e Bruno Montrone, un duo ormai affiatato che, da anni, condivide i palchi dei migliori club italiani.

In particolare, la serata di sabato vedrà protagonisti due amici, una passione infinita e un’avventura musicale unica.

Infatti, dopo quasi vent’anni di collaborazione, il duo presenta un viaggio musicale indimenticabile, dove l’Opera incontra il jazz e l’improvvisazione, dando vita a un sound fresco e coinvolgente.

Si tratta di un coraggioso omaggio all’Opera Lirica Italiana che viene vestita di nuova luce, oltre che un invito a scoprire la musica classica in modo completamente nuovo.

Negli anni, Paola Arnesano ha collaborato con significativi musicisti del panorama jazzistico italiano e la sua attività concertistica ha raggiunto Inghilterra, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

È docente presso la scuola Il Pentagramma di Bari dal 1993.

Ha vinto l’Italian Jazz Awards “Luca Flores” 2009 nella categoria “Best Jazz Singer”.

Vince Abbracciante ha frequentato masterclass di livello con importanti musicisti e si è esibito nei cinque continenti, tra festival e jazz club prestigiosi, suonando con musicisti di spicco.

Dal 2000 è testimonial delle fisarmoniche Borsini di Castelfidardo.

Invece, lunedì 30 dicembre, la consueta Jam Session del Rosetta si trasformerà in una festa unica.

La solidità di Bruno Montrone al piano e la grazia interpretativa di Serena Grittani si fonderanno per creare un’atmosfera suggestiva e particolarmente coinvolgente.

«Chiudiamo in bellezza questo 2024 con due eventi davvero straordinari. Siamo lieti di accogliere Paola Arnesano e Vince Abbracciante, i quali ci regaleranno una performance spettacolare e di grande livello. Poi lunedì salutiamo tutti insieme il 2024 e lo facciamo a modo nostro, con tanto swing in compagnia di tanti musicisti meravigliosi, ma soprattutto di Serena Grittani e Bruno Montrone.

La serata sarà dedicata alla buona musica e alla campagna tesseramenti per il 2025, in questa occasione infatti i nostri soci potranno rinnovare la loro tessera associativa.

Siamo felici di proseguire la collaborazione con Puglia Sound, che ci rende orgogliosi», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

I concerti rientrano nella “Programmazione Puglia Sounds 2024”, operazione finanziata a valere su fondo speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40/2016, art. 15 comma 3.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Matera. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573