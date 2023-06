Negli ultimi minuti problemi per WhatsApp, in particolare per la versione web che risulta down, con la difficoltà ad inviare e ricevere messaggi attraverso pc.

Problemi anche per Facebook e Instagram.

A riportare le varie anomalie il sito downdetector.it, che segnala guasti in rete ed evidenzia un’impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 16.30 circa per le varie piattaforme.

Avete riscontrato le stesse problematiche?a

