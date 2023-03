Visita di Tom Cruise a Matera: ecco gli ultimi aggiornamenti

Sfumata l’ipotesi di riprese a Matera o più in generale in Basilicata per il momento.

Il Presidente della Puglia Emiliano così saluta l’attore statunitense:

“Grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto!”.

Confermando le notizie della stampa italiana, il capo della Apulia Film Commission Antonio Parente ha dichiarato a Variety giovedì che Cruise è volato a Bari, capoluogo della regione Puglia, sabato 25 febbraio.

Dopo aver trascorso la notte in Hotel a Bari, Cruise domenica è salito su un elicottero privato dall’aeroporto di Bari per andare a girare le scene dell’ottava puntata di “Mission Impossible” su una portaerei americana “che è probabilmente la U.S.S. George HW Bush, ma non ne siamo sicuri”, ha detto Parente.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)