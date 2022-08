“Violenta grandine a Tursi, Nova Siri e nel Metapontino: disperati gli agricoltori per quest’ultima sciagura climatica”! La richiesta urgente

“Come accaduto lo scorso maggio nei territori di Montalbano Jonico, Grassano, Salandra e Grottole, anche in questi giorni la violenta grandine che si è abbattuta nelle comunità del Metapontino come Tursi e Nova Siri ha creato disagi e dispiaceri enormi ai tanti agricoltori che speravano nelle colture estive per ripagare gli ultimi sacrifici prodotti dopo anni di disagi economici”.

Così in una nota, il capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello, sottolineando che:

“Purtroppo, invece, quest’ultima sciagura climatica, con interi impianti danneggiati e tantissimi frutti guastati, significa una cosa sola nel mondo agricolo: la disperazione.

Spero che la Regione Basilicata, e l’Assessorato competente, si mobiliti immediatamente per quantificare i danni.

Solidarietà agli imprenditori agricoli e alle comunità metapontine che per colpa di questa calamità si trovano a vivere giornate di grande ansia e preoccupazione”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)