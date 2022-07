Vigili del fuoco Basilicata: “Carenza d’organico insostenibile, in seria difficoltà il soccorso tecnico urgente”! Questa la situazione

“I Vigili del Fuoco di Matera hanno un nuovo capo, l’ingegner Maddalena Lisanti, è una donna brava e competente e a lei vanno le mie congratulazioni e i miei auspici più sinceri.

Resta però sul tavolo un problema che non possiamo più eludere: la carenza di personale denunciata dalle organizzazioni sindacali sia a Matera sia a Potenza“.

Così il Senatore Saverio De Bonis sottolinea la carenza di personale in cui versano i Vigili del Fuoco in Basilicata è diffonde la sua interrogazione al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese.

Prosegue De Bonis:

“Situazione che viene segnalata da oltre un anno e che d’estate, con questo caldo secco, rischia di essere ancora più allarmante.

La situazione è divenuta ormai insostenibile, viene messo in seria difficoltà il soccorso tecnico urgente in quanto, soprattutto nelle sedi distaccate, spesso il corpo è costretto a chiudere, l’adeguamento di personale non si è mai concluso, essendo tutti i distaccamenti in categoria SD3, e si registra un ulteriore disagio presso il distaccamento di Palazzo San Gervasio (Potenza), continuamente in deficit di personale, rimanendo così sotto la soglia minima di unità per renderlo operativo.

D’altro canto, il mancato aumento di organico del comando di Matera si ripercuote sul ‘servizio’ reso, questa situazione precaria si somma all’annuncio di prossimi pensionamenti che riguarderanno moltissime unità operative e amministrative, con un aggravio della mole di lavoro a carico delle poche unità, operative e amministrative, in servizio che dovranno, tra l’altro, provvedere alla formazione del nuovo personale e tenere corsi di specialità e specializzazione di carattere regionale e nazionale.

Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare alla Ministra degli Interni Lamorgese per sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di consentire l’effettivo potenziamento dell’organico del comparto dei Vigili del fuoco della regione Basilicata, anche mediante lo stanziamento di nuove e maggiori risorse a tale scopo specificatamente destinate”.

