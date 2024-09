Valsinni: dal sogno del Dottor Melidoro prende vita il progetto di trasformare questo terreno in una scuola a cielo aperto. Ecco le foto

Il progetto prende vita da un’idea e dal sogno del Dottor Melidoro, già medico condotto e sindaco di Valsinni nei primi decenni del ‘900, di trasformare il suo fondo in una scuola a cielo aperto.

Alla sua morte dona all’omonima Fondazione gran parte dei suoi averi, tra cui il Casino Melidoro.

I tre comuni della Fondazione, Valsinni, Rotondella e Nova Siri, dopo il lascito e viste le potenzialità del luogo, decidono di affidare attraverso un bando pubblico il bene del Dottore.

Il fondo agricolo, sito in posizione strategica in agro di Valsinni, nella provincia di Matera, è situato ai piedi del Monte Coppolo, alle porte del Parco Nazionale del Pollino, ha un’estensione di circa 8 ettari, comprensivo di strade, parcheggi, zone ricreazionali, area eventi e canali ed è composto in prevalenza da ulivi, ma anche da mandorli, viti e un’area incolta che, durante gli anni di progetto è stata riqualificata diventando un orto produttivo; a completamento del fondo si erge imponente un bellissimo casale in pietra risalente agli inizi del ‘900.

Il recupero del fondo è stato possibile grazie al sostegno di Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus che hanno stanziato fondi per il ripristino e l’avvio della Fattoria.

Grazie al bando di assegnazione della Fondazione Melidoro e la vincita del bando Terre Colte, a cui hanno partecipato diverse associazioni locali, tra cui WWF Potenza e Aree Interne, in qualità di soggetto capofila, AGES, AGRI.FOR.SOCIETÀ AGRICOLA SRL, associazione NOI DEL SINNI, associazione ORTO SOCIALE, associazione PRO LOCO VALSINNI, Centro Servizi Impresa Soc. Coop., Greenrope, Organizzazione Aggregata WWF Costa Ionica Lucana e Aree Interne, Soc. Polieion s.a.s di Colucci Giuseppe in qualità di partner promotore, è stato possibile realizzare il sogno primario del Dott. Melidoro, quello di dar vita ad un centro di educazione ambientale, alla sostenibilità, all’agricoltura e alle buone pratiche, rivolto principalmente alle scuole, agli avventori del turismo lento di Basilicata e in ultimo ai privati cittadini delle zone limitrofe.

Finalmente, il momento di aprire le porte di questa nuova realtà a chiunque vorrà approcciarsi alle attività che verranno proposte è arrivato: Venerdì 27 e Sabato 28 Settembre si celebrerà l’apertura ufficiale della Fattoria Melidoro.

La prima giornata sarà dedicata alle scuole, alla presentazione dei progetti di educazione ambientale e agricoltura sostenibile rivolte a Dirigenti Scolastici e al personale docente.

La seconda giornata prevede un momento Istituzionale durante la mattinata, che coinvolgerà Sindaci, rappresentanti della Fondazione Melidoro e del WWF, mentre nel pomeriggio si darà inizio ai festeggiamenti con momenti goliardici, tra le note di una chitarra e le strofe di un menestrello, tra il cibo della nostra terra e il buon vino, tra la natura e la cultura che faranno da sfondo e da protagonisti di questo tanto atteso evento.

Ecco le foto.