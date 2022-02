Valle di idrogeno in Valbasento: “occasione che non possiamo perdere”! Ecco i dettagli

Il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, si esprime su una possibile creazione della Valle di idrogeno in Valbasento.

Ecco quanto scrive:

“La manifestazione di interesse al bando per la creazione di Valle di idrogeno rappresenta un’opportunità di rilancio industriale ed occupazionale della Val Basento e un’occasione di sviluppo e di innovazione produttiva che non possiamo perdere.

La Valbasento che, per estensione territoriale, è la principale area industriale della Basilicata e da sola rappresenta circa il 50% delle ZES regionali, presenta, al meglio, tutte le caratteristiche contemplate dall’Avviso Pubblico del Ministro Cingolani, in quanto presenta disponibilità di aree destinabili a produzione di energia da rinnovabili di potenzialità adeguata, contiguità con industrie in grado di esprimere una domanda di idrogeno, connessione con principali assi viari di comunicazione.

Inoltre è ben attrezzata per la logistica dell’idrogeno come ad esempio la penetrazione ferroviaria che abilita l’arrivo di carri bombolari.

Inoltre le strutture di service industriale forniscono l’intera gamma di utilities alle imprese come l’energia elettrica, l’energia termica, il vapore, l’acqua industriale e la depurazione reflui.

Noi riteniamo che la nascita della Valle dell’Idrogeno Verde in Valbasento, in una visione integrata del suo sviluppo, dovrà prevedere la realizzazione di sistemi avanzati di produzione energetica da fonti rinnovabili, la costruzione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, la nascita di infrastrutture per la compressione, la distribuzione e lo stoccaggio del gas idrogeno, per usi industriali, residenziali e di mobilità sostenibile.

Per questo io e gli altri Sindaci dell’area abbiamo chiesto al Presidente Bardi di attivare un tavolo di confronto, da estendere oltre che ai Comuni della valle, anche al Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, proprietario delle aree, alle organizzazioni sindacali e datoriali per definire fin da ora le linee di indirizzo e le azioni specifiche per portare a concretezza ed efficacia gli obiettivi e gli adempimenti previsti dall’Avviso Pubblico del Ministero della Transizione Ecologica”.

