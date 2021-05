Vaccini Matera: riapre hub nell’aula del Consiglio comunale. Ecco i dettagli

A Matera riaprirà nel pomeriggio di venerdì 21 maggio il punto vaccinale di via Sallustio, allestito nell’aula del consiglio comunale ”Pier Paolo Pasolini”.

Lo ha reso noto l’assessore comunale alla Protezione Civile, Raffaele Tantone, a seguito del raggiungimento di una intesa con l’Azienda sanitaria di Matera e la Regione Basilicata.

Il servizio vaccinale anti covid-19, che si affianca all’attività in corso presso la tendostruttura del Qatar annessa all’ospedale Madonna delle Grazie, si concluderà il 21 giugno.

In via Sallustio sono previsti sia i richiami di categorie (come i docenti) che hanno effettuato la prima dose nelle scorse settimane sia vaccinazioni di nuove fasce di età, in base a calendari di prenotazione o a eventuali nuovi Open day.a

