Vacanze in Basilicata: tantissime richieste per il nostro splendido mare!

Il mare del Sud Italia convince milioni di turisti che, nonostante il Covid, sceglieranno le nostre spiagge per le loro vacanze.

È quanto emerge da una classifica stilata dal Tour Operator Mapo Travel dove la Basilicata è seconda solo alla Puglia.

A seguire, sul gradino più basso, la Calabria.

Certo, come spiega Barbara Marangi (general manager di Mapo Travel), anche se i livelli non sono quelli dell’estate 2019, grazie al turismo domestico le richieste non mancano.

La nostra Terra è bellissima.

Per le vacanze restiamo nel mare della nostra Basilicata.

(Foto: Giardini d’Oriente, Nova Siri)a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)