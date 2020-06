Matera, Salvini: “abbiamo non una, ma almeno 5 persone che hanno dato la loro disponibilità per guidare la città”

“A Matera, sarà della Lega il Candidato del Centrodestra”.

Con queste parole, soli pochi giorni fa, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini comunicavano che il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali.

Ma in tema di amministrative, per la Città dei Sassi le novità non finiscono qua, tanto che da Bari, oggi, Matteo Salvini dichiarato:

“Per Matera abbiamo non una, ma almeno 5 persone che hanno dato la loro disponibilità per guidare la città.

Onore o onere della Lega sarà, di comune accordo con tutti, scegliere il miglio tra queste persone.

Entro una settimana contiamo di offrire, per i materani, la nostra proposta”.

Cosa ne pensate?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)