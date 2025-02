Matera continua a ispirare artisti e cineasti da ogni angolo del pianeta!

In questi giorni una troupe giapponese è in città per realizzare un affascinante documentario su Matera per la NHK, canale Nazionale della TV Giapponese!

Commenta l’Ufficio Cinema di Matera:

“Le meraviglie dei Sassi, la storia millenaria e la cultura unica della nostra città stanno per essere raccontate al mondo intero!”.