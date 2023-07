Una settimana intensa a Ferrandina, completamente dedicata allo sport! Ecco il programma delle attività

Tutto pronto per la settimana dello Sport a Ferrandina, prevista da Lunedì 31 luglio, giorno di inaugurazione, con l’accensione della “fiaccola olimpica” e fuochi pirotecnici che accompagneranno una grande “sfilata” di associazioni e atleti partecipanti, il tutto presso il locale campo sportivo “Santa Maria”, interverranno per l’occasione, con saluti istituzionali, amministratori e rappresentanti di istituzioni sportive regionali.

Le varie attività sportive previste si svolgeranno dal 1° al 4 agosto, mentre il 5 e 6 c.m. comprenderanno anche concerti di musica POP con omaggio a Pino Daniele e Queen, con tribute band e gruppi locali di appassionati musicisti, oltre a Bici tour, Minivolley, Bocce e Moto terapia.

Una settimana intensa a Ferrandina, completamente dedicata allo sport, per la salute ed il benessere di chiunque abbia deciso di rendersi protagonista in una delle tante discipline previste, ma anche a chi deciderà di essere semplice spettatore, sono assicurati divertimento e buon umore, naturalmente, come sempre, per grandi e piccini.

Ecco il programma.

