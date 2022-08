“Una catena umana contro il degrado della sanità materana”: ecco l’iniziativa

“Una catena umana a favore della sanità materana.

Per garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini, per chiedere di risolvere il problema delle liste d’attesa, per garantire e conservare la professionalità a Matera, per tutelare i lavoratori e chiedere nuovo personale, per evitare di dover farsi curare altrove”.

E’ quanto fa sapere il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che prosegue:

“Dopo le iniziative intraprese come sindaci della provincia, ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento e solidarietà nella battaglia che stiamo facendo per la sanità territoriale.

Ora però è il momento di condividere gli sforzi.

Partecipiamo insieme ai sindacati e ai sindaci per sostenere la sanità pubblica materana.

Ci vediamo sabato 3 settembre alle 10:30 presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera”.

Questa la locandina dell’iniziativa.

