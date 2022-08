Ancora un incidente a Matera.

Una moto, alla cui guida c’era un ragazzo che stava effettuando consegne a domicilio, per cause da chiarire ha urtato contro un’auto in via Dante (presso l’incrocio con via Fratelli Grimm).

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118, e della Polizia Locale.

Il giovane è stato trasportato all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.a

