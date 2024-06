Un sacerdote di Bernalda nella cattedrale cattolica di New York! I dettagli

Un sacerdote lucano presterà servizio dalle prossime settimane nella famosa cattedrale cattolica di Saint Patrick a New York.

Come riporta rainews: Si tratta di don Luigi Portarulo, 36 anni, originario di Bernalda, già da diversi anni nella Grande Mela, che finora era parroco nella chiesa di Nostra Signora di Pompei al Greenwich Village, riferimento per gli italiani che vivono a Manhattan e non solo.

Portarulo porterà avanti ora la sua missione in quella che è considerata “la parrocchia d’America”, sulla Fifth Avenue, ma anche nella basilica di Old Saint Patrick Cathedral, prima cattedrale di New York nel 1800, nel quartiere di SoHo, dove continuerà a seguire anche la pastorale con italiani e italoamericani.

(In copertina: foto rainews)