Tursi: questa scuola si schiera per la legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Ecco l’evento in programma

L’anniversario dell’eccidio di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, rappresenta una data importante per tutti noi affinché venga mantenuto vivo il ricordo di questi eroi che hanno donato la propria vita per lo Stato.

Così sottolinea l’amministrazione del Comune di Tursi che aggiunge:

“Legalità, impegno e memoria devono essere i capisaldi dell’agire quotidiano.

Senza di questi, la lotta alla mafia non avrà mai la parola fine ma continuerà e la vedrà sempre trionfare.

E questo non possiamo permettercelo.

Per noi, per la memoria dei nostri eroi e soprattutto per i nostri figli.

Proprio le nuove generazioni, grazie all’impegno del nostro Istituto Comprensivo Albino Pierro e della Dirigente Scolastico Prof. Tarantino, tratteranno il tema della legalità presso il centro polifunzionale San Giuseppe a partire dalle 18.00″.

Ecco la locandina dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)