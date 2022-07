Tripaldi è il nuovo Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata! Auguri di buon lavoro

Domenico Tripaldi, già dirigente generale del dipartimento Sanità della Regione Basilicata, è stata nominato oggi dall’ufficio di Presidenza Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con un Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha ricoperto per due volte la carica di Direttore Generale Regione Basilicata – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona; Dirigente Generale Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze; Dirigente Generale Regione Basilicata – Consiglio Regionale.

Tra gli altri incarichi quello di Dirigente di seconda fascia – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e Segretario Comunale presso Comune di Fenestrelle (TO), Comune di Perrero (TO), Comune di Cancellara (PZ).

A Tripaldi, subentrato a Dino Viggiano che sino ad oggi ha ricoperto l’incarico di Dg, gli auguri di buon lavoro del presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’ufficio di Presidenza.

Afferma Cicala:

“Sono certo che il direttore Tripaldi, come già fatto in passato, e con il quale abbiamo condiviso un importante percorso lavorativo, saprà ben garantire l’importante ruolo di guida amministrativa del Consiglio regionale a tutela degli interessi pubblici.

Impegno che sarà assicurato con competenza e professionalità.

A Dino Viggiano sentimenti di gratitudine per aver messo a disposizione la sua esperienza”.

Approvato, altresì, dall’Udp l’Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Basilicata, in attuazione della legge 29 del 2019.a

