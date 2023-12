Tricarico: un convegno in onore di Rocco Scotellaro, socialista, già Sindaco della città. I dettagli

Domani a Tricarico, alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, in Via Don Pancrazio Toscano, si terrà un convegno in onore di Rocco Scotellaro, socialista, già Sindaco di Tricarico, dal titolo “Io e Scotellaro”.

Il dibattito, coordinato dal direttore dell’Avanti! on_line Livio Valvano, sarà un tentativo fuori dagli schemi per attualizzare il pensiero, l’azione e il messaggio del sindaco socialista.

Dopo i saluti del Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso, interverranno:

Raffaele Nigro,

Biagio Russo,

Pancrazio Toscano,

Mimmo Sammartino,

Onofrio Pagone.

Concluderà il lavoro il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio.