Tricarico: tutto pronto per la festa dell’albero. Ecco il programma

Il 21 novembre 2024, presso la sede della Protezione Civile Gruppo Lucano Tricarico, ci sarà

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Tricarico, organizza questa giornata didattica ed allo stesso tempo di divertimento per i più piccoli, strutturata in due differenti fasce orarie:

dalle ore 9:30 alle ore 11:00: piantumazione degli alberi e consegna degli attestati ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria;

⁠dalle ore 11:30 alle ore 13:15: piantumazione degli alberi e consegna degli attestati ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, che collaboreranno anche nella piantumazione degli alberi dei nati nel 2023/2024.

Di seguito la locandina con i dettagli.