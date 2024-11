Al Liceo Fermi di Policoro spazio alla sicurezza stradale ma con un approccio innovativo e coinvolgente. Il progetto

Oggi al Liceo Fermi di Policoro si è affrontato un tema cruciale: la SICUREZZA STRADALE, ma con un approccio innovativo e coinvolgente, il progetto Katedromos.

Come fa sapere l’Istituto:

“Grazie alla collaborazione tra MIT e CONFARCA, il progetto Katedromos ha portato tra i nostri ragazzi un nuovo modo di sensibilizzare sul rispetto delle regole stradali, non come imposizioni, ma come azioni consapevoli e responsabili verso gli altri.

Il messaggio è chiaro: ogni gesto conta e può salvare vite, sia alla guida, in bici o a piedi.

La giornata è stata resa unica dalla passione e dalla competenza del prof. Indiveri, che, con l’ausilio di video, immagini e racconti, ha saputo toccare corde profonde, coinvolgendo emotivamente e intellettualmente i ragazzi delle classi IV e V.

Un ringraziamento speciale alla profssa Falbo e agli studenti per la loro partecipazione attiva e attenta: il loro entusiasmo e la loro capacità di mettersi in discussione sono stati il cuore dell’incontro.

Sicurezza stradale significa educazione, rispetto e tecnologia al servizio delle persone. Insieme possiamo creare un futuro più sicuro per tutti”.