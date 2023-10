Tricarico: “Solidarietà e vicinanza ai lavoratori Stellantis ignorati nella loro richiesta dalle Istituzioni”. Questa la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco di Tricarico:

“Non posso che essere vicino ai lavoratori tricaricesi della Stellantis e dell’indotto per la situazione che ormai da più di un anno hanno sollevato e per la quale, a oggi, non hanno ricevuto risposta.

Infatti, nonostante alcuni incontri avvenuti nei mesi di giugno e luglio con l’assessore regionale Donatella Merra, a oggi nessuna risposta, nessuna soluzione mi è stata prospettata per i lavoratori che cercano delle condizioni di viaggio più confortevoli in termini di tempo di percorrenza.

In queste minuti, a fronte di una richiesta formale all’assessore Merra di un ulteriore incontro il 19 settembre c.a., con lettera indirizzata, per conoscenza, anche ai sindaci dei due comuni coinvolti, mi è pervenuta una nota da parte dell’assessore nella quale ‘si rappresenta che sono state avviate le interlocuzioni con il gestore del servizio per valutare la possibilità di modifica del percorso della Linea a cui si fa riferimento, come da richiesta di codesto Sindaco e come emerso in sede di tavolo regionale tenutosi presso lo scrivente assessorato il 25 luglio u.s.’.

Mi auguro che questo sia il viatico per trovare una soluzione al problema capace di non intaccare i diritti dei lavoratori delle comunità di San Chirico Nuovo e di Vaglio di Basilicata e al contempo di dare una risposta positiva ai miei concittadini”.

