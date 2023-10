Matera: investita una persona!

Un uomo è stato investito ieri mattina intorno alle ore 8:00 a Matera da un mezzo della nettezza urbana.

La dinamica la si apprende da rainews:

“La polizia municipale del capoluogo riferisce che l’addetto alla raccolta sarebbe sceso dal veicolo per prendere un contenitore dei rifiuti quando il mezzo – per cause ancora da accertare – si sarebbe messo in marcia investendo il passante.

Il fatto è successo in via delle Beccherie, in pieno centro.

La vittima, un cinquantenne del posto, è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’Ospedale di Matera”.a

a

