Tricarico, neve: queste le operazioni in corso

Una nota del Comune di Tricarico aggiorna sulla situazione neve:

“Sono in corso le operazioni di spargimento sale sulle principali strade comunali del centro abitato.

In ultimazione il lavoro sulle strade rurali (compreso c.da Campano, c.da Castagnone e S.Andrea).

La pulizia stradale riprenderà nelle primissime ore di domani con ulteriore spargimento di sale e spazzamento.

Si rinnova l’invito ad evitare di sostare in aree in cui vi è la presenza di alberi che a causa dell’accumularsi della neve potrebbero rappresentare una fonte di pericolo (ci sono state cadute in villa comunale e nella aree sottostanti la Torre e il Castello Normanno)”.