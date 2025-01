Fc Matera: ecco come si è conclusa la sfida con il Nardò

È pareggio finale! Terminano i 90 minuti tra Fc Matera – Ac Nardò con il risultato di 1-1.

La seconda frazione di gioco si apre con i biancoazzurri che tentano di recuperare lo svantaggio, senza trovare il guizzo vincente. Al 52’ Correnti ci prova con un tiro da fuori, ma Brahja è sicuro nella presa.

Al 59’ clamorosa occasione da goal per Fc Matera con Di Piazza che di testa mette la palla leggermente oltre la traversa.

Al 61’ ospiti vicini al raddoppio: sforbiciata in area di rigore da parte di Davì, ma Brahja compie un grande intervento, bloccando la sfida.

Un minuto più tardi, Spinelli ci prova di testa sugli sviluppi di un corner, ma la sua conclusione non crea particolari pericoli per la squadra ospite.

Al 74’ i biancoazzurri sfiorano il pareggio con Spinelli, ancora di testa, ma il portiere avversario respinge.

Al 75’ arriva un nuovo cartellino rosso, stavolta per l’Ac Nardò: rosso diretto per Davì, che quindi ristabilisce la parità numerica in campo.

Al 86’ ancora un brivido con il tiro a giro dell’attaccante biancoazzurro, Giordani che vede una deviazione provvidenziale da parte del difensore, il quale salva così il risultato.

Due minuti più tardi, sempre Giordani vicino al goal, ma il suo tiro è respinto dal portiere. Al 90’ espulso Pinto per un bruttissimo fallo da gioco.

I minuti finali, Coquin va vicinissimo al goal trovando ancora pronto il portiere avversario.

Al 94’ arriva finalmente il goal con un meraviglioso tira giro di Sicurella.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

