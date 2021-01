Trasporti: Provincia di Matera pronta a collaborare con Regione Basilicata per aiutare studenti e lavoratori! Ecco i dettagli

“La Provincia di Matera conferma la sua disponibilità a collaborare con la Regione Basilicata al fine di porre in essere ogni azione utile e necessaria per affrontare l’emergenza in atto relativamente alle problematiche sul potenziamento dei servizi di trasporto scolastico in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

Ferma restando l’impossibilità delle Province a sottoscrivere eventuali contratti al di fuori dell’alveo stabilito dalla sentenza, confermiamo la piena disponibilità, per quanto di nostra competenza, a collaborare per cercare soluzioni rapide e positive”.

È quanto afferma il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che, in una nota inviata al consorzio Cotrab e alla Regione Basilicata, pur ricordando che è ormai decaduto il contratto per il trasporto pubblico con il Cotrab e che quindi le amministrazioni provinciali non hanno più la titolarità del servizio, ha invitato i due enti ad impegnarsi con la massima attenzione affinché non si creino disservizi verso i cittadini, e, in particolar modo, ad affrontare in tempi rapidi la questione relativa al personale operaio Sata per le linee da e verso il polo industriale di San Nicola di Melfi (PZ), concentrando altresì l’attenzione per ciò che riguarda il trasporto scolastico con la ripresa delle scuole superiori.

Marrese, pur ricordando che ad oggi, dopo la pronuncia di decadenza dei contratti di TPL con il Cotrab, lo stesso ente non ha più titolarità e potere contrattuale in materia, ribadisce l’apertura dell’ente di via Ridola a dare un supporto al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata nella programmazione sul trasporto pubblico, affinchè si possa una volta per tutte dirimere una questione delicata e fondamentale per gli studenti lucani e per tutta l’utenza.a

