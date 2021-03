Tra Pisticci e Craco aperto nuovo ponte! I dettagli

In provincia di Matera, a partire dalle ore 17:00, è fruibile, in direzione di Pisticci (MT), il nuovo ponte situato sulla strada provinciale ex SS176 tra Pisticci e Craco (MT).

L’intervento di ricostruzione del ponte è stato eseguito da Anas, su richiesta della Provincia di Matera.

A seguito delle prove di carico, che hanno dato esito favorevole, infatti, Anas ha ultimato la realizzazione del raccordo con la strada provinciale esistente, in direzione dell’abitato di Pisticci (MT).

La messa in esercizio di quest’oggi avviene in configurazione provvisoria di cantiere, al fine di permettere l’ultimazione delle lavorazioni necessarie al completamento dell’intero intervento, che consentirà la piena fruibilità dell’opera anche in direzione di Craco (MT).

Successivamente, l’opera sarà ceduta da Anas, alla Provincia di Matera che ne assumerà la gestione.

La nuova infrastruttura permetterà di ripristinare a pieno regime ed in piena sicurezza la transitabilità della tratta, in particolare tra l’abitato di Craco (MT) e la SS407 “Basentana”, con prosieguo verso la Val d’Agri.

La nuova opera, realizzata da Anas, rappresenta uno stralcio funzionale del Collegamento Mediano Murgia-Pollino, tratto Pisticci (MT) – Montalbano (MT) – Valsinni (MT), interamente finanziato per 1,6 Milioni di euro all’interno di un Accordo di Programma Quadro tra MIT, MISE, Regione Basilicata ed Anas.

