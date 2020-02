Tra la Basentana e la 106 Jonica 32enne arrestato dai Carabinieri

Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri del Comando Stazione di Metaponto hanno arrestato un 32enne originario di Pisticci, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pisticci.

I Carabinieri del Comando Stazione di Metaponto infatti, nell’ambito di regolari servizi tesi alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno sorpreso il giovane a bordo di un’autovettura in compagnia di altri due pregiudicati, nei pressi dello svicolo tra la SS 407 “Basentana” e la SS 106 “Jonica”, pertanto in chiara violazione delle rigide prescrizioni imposte dalla legge per i soggetti sottoposti alla predetta misura di prevenzione.

Il 32enne, non avendo fornito alcuna valida giustificazione, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.