“Tra i lucani insigni nemmeno una figura femminile. Così vogliamo raggiungere la parità?”. La denuncia

Soroptimist Club Matera saluta con orgoglio lucano e soddisfazione la selezione dei sei Lucani insigni 2023 che ieri il Consiglio Regionale ha premiato per celebrare la loro lodevole opera sul territorio e fuori dai confini della Basilicata.

Tuttavia, il club sottolinea che:

“tra le candidature erano presenti anche donne con profili culturali altissimi, sostenute da diversi mondi associativi e della vita culturale della regione, che non sono state prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Come Club ci preme ricordare che la Basilicata è ricca anche di donne che operano quotidianamente per diffondere i valori e l’identità del nostro territorio, pertanto, ci riteniamo deluse dal fatto che non sia stata selezionata alcuna figura femminile meritevole tra i premiati.

Infine evidenziamo che la discriminazione, che si perpetra anche nel mancato riconoscimento, è una sottrazione sostanziale alla crescita della coscienza civica e alla promozione della cultura delle pari opportunità“.a

