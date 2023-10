Basilicata: questa sera su Rai1 torna la serie sulla storia della dolce Elisa Claps. La vedrete?

Secondo appuntamento con Per Elisa – Il Caso Claps, la miniserie di Rai 1 in onda martedì 31 ottobre in prima serata con altre due puntate.

La fiction porta sugli schermi la terribile vicenda della 17enne uccisa nel 1993 a Potenza da Danilo Restivo (e il cui corpo fu trovato dopo 17 anni).

Una coproduzione tra la società italiana Fast Film e l’inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza.

Nel corso della presentazione a Viale Mazzini il fratello di Elisa, Gildo Claps, ha affermato:

“Ho visto la serie e mi ha commosso molto, confesso, è molto attinente alla realtà, ma priva di morbosità e luoghi comuni.

Negli attori ho rivisto i miei famigliari, soprattutto mio padre, che purtroppo è stato schiacciato dal dolore per la scomparsa della sua unica figlia, ma anche mia madre che mi ha dato la forza di andare avanti in tutti questi anni.

Con questa serie passano temi importanti e a me molto cari, come quello della violenza sulle donne e delle persone scomparse”.

La serie con la regia di Marco Pontecorvo, sarà distribuita nel resto del mondo da ITV Studios.

‘Per Elisa’ ricostruisce uno dei più sconvolgenti gialli di cronaca nera recenti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett ad opera di Danilo Restivo.

Ma ci vollero anni per connettere i due delitti e far condannare il colpevole.

La serie è basata sul libro “Blood on the altar/Sangue sull’altare” del giornalista inglese Tobias Jones.

Gli autori della sceneggiatura sono lo scrittore inglese Terry Cafolla e gli scrittori italiani Valerio D’Annunzio e Andrea Valagussa.

Pontecorvo ha trovato nella debuttante Ludovica Ciaschetti la luce di una ragazza che si affaccia alla vita, Gianmarco Saurino interpreta Gildo Claps, Anna Ferruzzo la madre Filomena, Vincenzo Ferrera è Antonio, il papà di Elisa.

Francesco Acquaroli ha il ruolo di Maurizio Restivo, il padre dell’assassino, Giulio Della Monica è Danilo Restivo.

Nel cast Carlo De Ruggieri, Antonio Petrocelli, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio, Vincent Riotta e Bianca Nappi.

La giovane attrice di Matera Annachiara Canario interpreta Angelica:

“Una ragazza semplice, che appena si rende conto della gravità della situazione, decide di aiutare la famiglia Claps nelle ricerche.

E rimarrà vicino a loro fino alla fine.

Ancora oggi, Angelica è una grande amica della famiglia, e dimostra ancora affetto e amicizia alla dolce Elisa”.

Il caso Claps ha portato al cambiamento della legge sulla denuncia di scomparsa.

Per Marco Pontecorvo 'la responsabilità di portare una storia sullo schermo è sempre tanta, ma confrontarsi con storie realmente accadute, l'aver conosciuto e instaurato un rapporto di fiducia con i protagonisti della vicenda, spinge ad un rigore e un rispetto massimo nell'approccio ai contenuti, allo stile e al senso intrinseco della storia'.

