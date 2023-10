Carenza di personale nei presidi ospedalieri di Matera, Policoro e Tinchi! Le richieste

La segretaria regionale della Cisl Fp Antonia Colangelo esprime soddisfazione per l’assunzione a tempo determinato di quattro operatori socio-sanitari da destinare al presidio ospedaliero distrettuale di Stigliano, ma torna anche a segnalare la carenza di personale negli altri presidi ospedalieri di Matera, Policoro e Tinchi.

Conclude Colangelo:

“Ci pare doveroso sottolineare come in tutta l’azienda sanitaria di Matera, nonostante l’inserimento in organico di nuovo personale, la carenza di personale continui ad essere sempre forte e sentita, in particolare per gli operatori socio-sanitari e per gli infermieri.

Il nostro auspicio è che per gli infermieri, per i quali è vigente la graduatoria del concorso unico regionale, nelle more del piano dei fabbisogni, si possa assumere in breve tempo altro personale e che, in attesa dell’espletamento del concorso unico regionale per gli operatori socio-sanitari, si faccia scorrere la graduatoria a tempo determinato per Stigliano in modo da poter garantire assistenza e qualità delle cure ai pazienti ma soprattutto per risollevare il personale sempre più stremato”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)