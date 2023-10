Tiro con l’arco a Bernalda: un successo per questi ragazzi! Complimenti

Il programma sportivo redatto dal tecnico responsabile del settore giovanile degli Arcieri Club Lido Demasi Pasquale prevedeva una serie di attività tra le quale alcune partecipazioni a gare fuori regione per meglio far conoscere ai nuovi tesserati facenti parte del progetto giovanile altre realtà sportive.

Infatti nel meraviglioso complesso sportivo quale il Palagalilei di Bernalda sotto la perfetta organizzazione degli Arcieri Bernalda di Silletti Marcello e Leonardo Bernini si è svolta domenica 29 ottobre una competizione di tiro con l’arco valevole per le qualificazioni ai campionati indoor di Pordenone del prossimo mese di febbraio 2024.

Alla Competizione sportiva il mister Demasi Pasquale responsabile del settore giovanile ha iscritto 8 atleti 7 dei quali facenti parte dello stesso settore giovanile societario.

Ottimi piazzamenti per tutto il gruppo, infatti la società di Catanzaro Lido ha schierato ben due squadre compound, una nella classe ragazze e una nella classe juniores.

Nell’olimpico ottiene l’oro Francesco Poerio Piterà con 578 punti, seguito nelle divisioni compound con altri due ori nella classe juniores femminile per Anastasia Poerio Piterà e nella classe ragazze per Fabio Ludovica in ascesa di punteggi assoluti.

Gli altri podi nella classe juniores vanno a Chiarella Vittoria Veneta che conquista l’argento e a Canino Letizia che si porta a casa il Bronzo e fa segnare il suo miglior punteggio stagionale.

Stesso copione nella classe ragazze, nella quale a salire sul secondo gradino del podio è Falcone Samantha, mentre il bronzo va Munizza Viola, anche loro in miglioramento di punteggi e tecnica sportiva.

Le squadre Juniores con Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria Veneta e Canino Letizia salgono sul gradino più alto del podio, così come nella classe ragazze con il team Fabio Ludovica, Falcone Samantha e Munizza Viola.

Ottimo sesto posto per Mangiacasale Marco nella classe seniores divisione arco nudo all’esordio in questa tipologia di gara.

Commenta il dirigente Quaglia Francesco:

“Gli ottimi risultati, in special modo quello delle ragazze, ci riempiono di orgoglio.

Basti pensare che queste nostre atlete in poco più di tre mesi di preparazione sportive gareggiano ora con il compound, in una disciplina di estrema precisione e soprattutto di una difficoltà maggiore rispetto agli altri archi scuola utilizzati durante i corsi.

Vogliamo ringraziare i genitori che ci supportano in queste trasferte, Giuseppe Munizza, Valentina Garcea e Gulia Sabrina, ai quali voglio aggiungere anche Giuseppe Falcone e Giuseppe Canino che con impegno e dedizione ci danno un grasso aiuto con i ragazzi e soprattutto sono disponibili nelle trasferte.

Voglio ringraziare il nostro responsabile tecnico del settore giovanile, l’instancabile e il professionale Pasquale Demasi, il quale con questi ragazzi si mette a disposizione per dare lezioni sportive e soprattutto tecniche ai nostri giovani atleti.

I prossimi impegni, saranno altre competizioni indoor, nella quali cercheremo di dare sempre il massimo in risultati e partecipazioni.

Un grande ringraziamento da parte di tutto il team e del settore giovanile va a Nicola Taddei padrone di casa in Basilicata per la sempre ottima accoglienza che riserva ai nostri ragazzi”.

Ecco le foto degli atleti premiati.

