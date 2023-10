Scanzano Jonico, ridimensionamento scolastico: questa scuola manterrà la sua autonomia! L’annuncio

Nella giornata di oggi il Comune di Scanzano Jonico, recependo una disposizione proveniente dal Consiglio d’Istituto dell’IC “F. de Andrè” in materia di Dimensionamento Scolastico, ha approvato in Giunta e condiviso integralmente il provvedimento che propone che “…per l’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” di Scanzano Jonico, avendo un numero di alunni superiore a 600, e precisamente pari a 704, possa conservare la propria autonomia e la dirigenza scolastica”.

Spiega il primo cittadino Pasquale Cariello:

“Una decisione importante che premia la comunità metapontina, una delle poche realtà in tutta la Regione a crescere sotto l’aspetto demografico, come certificato dal rapporto Istat, per esempio, con un incremento al 2020 del 2,2% (miglior effetto in tutta la Provincia di Matera).

Da qui dunque la presa d’atto che inoltre specifica un altro punto importante:

“In subordine, solo nel caso in cui si applicasse il parametro numerico di 830 alunni, l’Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” potrebbe assorbire al suo interno l’Istituto Comprensivo “Nicola Fiorentino” di Montalbano Jonico che possiede, già nel corrente anno scolastico, un numero di alunni inferiore a 600.

In tal caso, come previsto dal punto 5.3 delle sopra menzionate Linee Guida per il dimensionamento scolastico, la Dirigenza e gli Uffici di segreteria dovranno comunque rimanere all‘Istituto Comprensivo “F. De Andrè” di Scanzano Jonico, in quanto presenta il numero più elevato di alunni'”.a

