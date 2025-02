Sullo svincolo Matera Sud al via i lavori di manutenzione. Ecco le modifiche alla circolazione

Lungo la strada statale 7 “Appia”, da circa due settimane, ha preso il via un intervento di manutenzione dell’investimento complessivo di 2,3 milioni di euro per il risanamento del corpo stradale, nel territorio comunale di Matera (ai km 567,500, 568,400 e 570,150) in corrispondenza di un movimento franoso.

In particolare, al fine di mitigare i disagi, si è scelto di operare per singole fasi a partire dall’area in prossimità dello svincolo di Matera Sud, attraverso una riconfigurazione della carreggiata che garantisce lo scorrimento della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Esclusivamente a partire dalla tarda serata di venerdì scorso (7 Febbraio) e fino a domani, martedì 11 febbraio, per ragioni di natura tecnica emerse durante lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria l’attivazione del senso unico alternato, in determinate fasi lavorative.

A seguito dell’istituzione di tale provvedimento su strada, nella mattinata di oggi si sono registrate code, gestite in loco dal personale di Anas e della impresa esecutrice dei lavori ed allo stato attuale la circolazione procede in entrambe le direzioni.

Per la completa rimozione del senso unico alternato (entro la giornata di domani, martedì 11 febbraio) è in corso l’ultimazione delle attività di rifacimento localizzato della pavimentazione al km 568,400.

Le attività procederanno poi come da programma, con la circolazione garantita in entrambe le direzioni.

L’ultimazione dell’intero intervento sui più punti interessati, previe nuove comunicazioni, è fissata entro la fine dell’anno.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!