Secondo giorno alla BIT di Milano e grande interesse per Pisticci! Ecco i dettagli

Secondo giorno alla BIT di Milano e grande interesse per Pisticci!

Tanti visitatori stanno facendo tappa allo stand Pisticci nel Padiglione Basilicata (Pad. 11) per scoprire il nostro territorio, tra mare, borghi e natura.

Alla BIT il Comune di Pisticci ha avviato un dialogo con il nuovo direttore di APT Basilicata, Margherita Sarli, per confrontarsi sulle future attività di marketing turistico e sulle strategie di valorizzazione del nostro territorio.

Spiega l’amministrazione:

“Un primo passo per costruire nuove opportunità di promozione e crescita per Pisticci e per l’intera destinazione turistica lucana.

Gli appuntamenti:

Oggi alle 16:00, nel Padiglione 11, Stand P47, si è tenuto un incontro dedicato alla Costa del Metapontino, una tavola rotonda con l’intervento degli amministratori del territorio.

Per Pisticci ha partecipato il vicesindaco e assessore al Turismo Rossana Florio“.

Ecco le foto.