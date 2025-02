A Matera tappa spagnola a suon di musica! Ecco l’appuntamento

Si è conclusa lo scorso fine settimana, con grande partecipazione di ballerini e di pubblico internazionale, la tappa spagnola dell’associazione Let’s Swing Matera presso la scuola di ballo Swing Cats, a Barcellona.

Con la consegna di una scultura in tufo realizzata dall’artigiano Giuseppe Rizzi di “TUFA, Piccole Sculture di Matera”, è stata sancita la collaborazione culturale tra le due scuole di ballo.

Venticinque allievi della scuola materana, con sede anche ad Altamura, hanno preso parte alla masterclass di Lindy Hop condotta da Aitor Leniz e animato la scena della social dance italo spagnola seguendo le note gioiose ed energiche del DJ Set di Alessia Pignetti e della Old School Swing Jam.

Dal consiglio direttivo di Let’s Swing Matera fanno sapere:

“Ci siamo impegnati per creare e consegnare ai nostri amici spagnoli una scultura di tufo con forme semplici e ispirata alla natura, realizzata dalle sapienti mani dei nostri artigiani, per lasciare un segno distintivo, visto che la storia di Matera è scritta nel tufo.

In questo modo, abbiamo voluto rafforzare un sodalizio che non si basa solo sulla passione per il Lindy Hop, ma anche sulla valorizzazione della creatività e della tradizione artigiana che attraverso la lavorazione del tufo dà vita a oggetti di design contemporaneo, con materiali e simboli della nostra cultura, anima dei nostri luoghi, che vogliamo contribuire a promuovere a livello internazionale”.

Nella circostanza l‘associazione materana ha invitato nella Città dei Sassi la scuola spagnola per continuare a confrontarsi e a esercitarsi intorno a questa passione in uno scambio reciproco di interessi e vitalità.

Intanto, Giovedì 13 Febbraio, a Matera, in Via G. De Lorenzo 13, aprirà i battenti la nuova sede di Let’s Swing che, oltre a ospitare corsi di ballo si prepara a diventare un importante punto di riferimento sul territorio per tutte le attività culturali legate alla musica Swing e al Lindy Hop.

Ecco il logo creato in occasione dell’evento.