Successo a Montalbano Jonico: turisti e appassionati di trekking hanno affollato il belvedere!

Nonostante l’incertezza delle condizioni meteo la prima edizione dell’iniziativa organizzata dal Comune di Montalbano Jonico e dalla Provincia di Matera, in sinergia con la coop. L’Arcobaleno e Basilicata Adventure, ha visto una nutrita partecipazione di turisti e appassionati di trekking che, sin dalla mattina, hanno affollato il Belvedere Vassallo per partecipare all’escursione guidata nella riserva dei calanchi, a cura delle guide AIGAE Porzia Lombardi e Nunzia Giannuzzi.

All’escursione hanno poi fatto seguito una visita guidata nel centro storico, con un accompagnamento musicale del Duo Folk e del Face Painting e Hairstyling Artistico della Scuola Europea di Policoro, la mostra fotografica “I colori della natura”, a cura di Gianluca Costantini, e il coinvolgimento di alcune attività ristorative locali che hanno predisposto pacchetti particolari per un pranzo a base di prodotti tipici.

Uno dei momenti cruciali è stato rappresentato dalla presentazione della nuova carta geologica della riserva dei calanchi, curata dal prof. Salvatore Gallicchio, dell’Università di Bari, con il contributo di ricercatori italiani e stranieri.

Soddisfatto il Presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese:

“Tantissima gente ha voluto condividere con noi la bellezza di questo territorio, un vero e proprio museo a cielo aperto.

Abbiamo offerto la possibilità di vivere non solo la riserva regionale, ma anche le bellezze del centro storico, i prodotti enogastronomici e la splendida mostra fotografica di Gianluca Costantini.

Si continua, dunque, a lavorare insieme a cittadini ed associazioni per promuovere questo territorio, ma non solo: siamo al lavoro per far conoscere la nostra splendida provincia e l’intera Basilicata, una regione unica al mondo”.a

