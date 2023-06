Le eccellenze della Basilicata a Roma per la “Spesa sospesa”: ecco l’aiuto per chi non può permettersi nulla da mangiare

C’è anche la Basilicata oggi a Roma in piazza San Pietro a “La spesa sospesa”, l’iniziativa per raccogliere prodotti alimentari per le famiglie povere promossa dalla Coldiretti che ha accettato l’invito alla solidarietà e alla fratellanza lanciato in occasione del “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco grazie alla fondazione “Fratelli tutti” con il mondo contadino di Campagna Amica a raccontare la grande solidarietà che nasce dalla terra ed esprimere affetto e vicinanza al Santo Padre.

Per l’occasione nella capitale ci sono 200 soci lucani arrivati con pullman partiti dalle provincie di Potenza e Matera, assieme ai vertici provinciali e regionali dell’organizzazione agricola lucana.

Hanno portato il meglio delle produzioni agroalimentari della Basilicata.

Presente anche uno stand della cooperativa “La nuova aurora”.

Ha spiegato il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

“Non potevamo, come Basilicata, mancare a questo importante appuntamento.

L’esperienza della spesa sospesa di Campagna Amica è nata per sostenere le famiglie in difficoltà sul modello dell’usanza campana del ‘caffè sospeso’, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo in questo caso i cittadini che acquistano nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica o che ricevono la spesa a domicilio possono decidere di donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)