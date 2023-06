Maltempo nel materano: auto immersa nell’acqua sulla Basentana! Vigili del Fuoco sul posto

Intorno alle ore 14.45 di oggi, domenica 11 giugno, la squadra dei Vigili del Ferrandina, è intervenuta sulla Basentana nella zona compresa tra Macchia di Ferrandina e zona industriale di Ferrandina a causa di una autovettura in panne per via delle copiose precipitazioni delle ultime ore.

Gli occupanti della vettura, due adulti e tre bambini, tutti di Cisternino (Brindisi), non riuscivano ad abbandonare l’auto che per quasi metà era immersa nell’acqua.

La squadra di Vigili del fuoco ha tratto in salvo le persone in difficoltà, spaventate e provate dall’incidente.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)