Su Matera tempo in miglioramento e temperature in rialzo! Ecco le previsioni aggiornate

Tra Lunedì e Mercoledì 13 (Santa Lucia), tempo più stabile per correnti anticicloniche, anche se non sempre soleggiato per annuvolamenti in particolare su Lucania Tirrenica e Iserniese

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 11 Dicembre, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 5°C.

Martedì 12 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.