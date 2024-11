Studenti del Minozzi Festa di Matera celebrano la magia dei numeri. Questa l’iniziativa

Nella settimana scorsa la classe 1ª B dell’Istituto Comprensivo “Minozzi Festa” di Matera ha celebrato il Fibonacci Day che ricorre ogni anno il 23 Novembre.

Si tratta di una giornata dedicata al celebre matematico Leonardo Fibonacci e alla sua straordinaria sequenza numerica.

L’evento, ricco di attività creative e interdisciplinari, ha trasformato le aule in uno spazio di scoperta e meraviglia matematica.

La scelta del 23 novembre (11/23) per questa celebrazione non è casuale: la data richiama i primi numeri della successione di Fibonacci, in cui ogni numero è la somma dei due precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8…).

Questa sequenza è famosa per la sua presenza in natura, nell’arte, nell’architettura e persino nella musica.

I ragazzi della 1ª B hanno lavorato con entusiasmo, guidati dalle docenti Tiziana Colucci, Palmina Frascati e Delia Scandiffio, per preparare un programma vario e coinvolgente:

Laboratori di matematica visiva.

Gli studenti hanno esplorato la successione di Fibonacci attraverso il disegno di spirali auree e la creazione di mosaici geometrici, ispirandosi alla disposizione dei petali nei fiori e alle conchiglie.

STEAM, quando la matematica incontra l’arte e la natura!

A partire da quadrati il cui lato richiama la sequenza numerica di Fibonacci, i ragazzi hanno costruito una “spirale meravigliosa” che è alla base di moltissimi elementi presenti nelle piante, negli animali, nello spazio e nelle creazioni artistiche di grandi pittori e scultori.

Quiz matematici.

Per rendere la giornata ancora più divertente, la classe ha “giocato” con i concetti matematici, stimolando il pensiero critico e il lavoro di gruppo.

La giornata non è stata solo un’occasione per approfondire concetti matematici, ma anche per sviluppare creatività, spirito di osservazione e capacità di lavorare insieme.

La professoressa Tiziana Colucci, coordinatrice dell’evento, ha commentato:

“È stato bellissimo vedere l’entusiasmo dei ragazzi nel collegare la matematica alla realtà che li circonda”.

Il Fibonacci Day 2024 al Minozzi Festa di Matera si è rivelato un grande successo, dimostrando come la matematica possa essere affascinante e accessibile a tutti.

Grazie a iniziative come questa, i ragazzi possono scoprire quanto sia presente nei dettagli della vita quotidiana una disciplina spesso percepita come astratta.

Ecco alcune foto della giornata!