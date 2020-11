Strade Basilicata, pianificazioni d’emergenza relative al periodo invernale: ecco i dettagli

Si è svolta in data odierna, in Prefettura, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità al fine di verificare le aggiornate pianificazioni d’emergenza relative al prossimo periodo invernale per il tratto lucano dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e la principale viabilità statale, predisposte dai competenti Uffici dell’ANAS spa.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, dell’ANAS – Area Gestione Rete Autostrada A2 e Struttura Territoriale Basilicata nonché del “118”.

Nell’occasione si è proceduto ad una ricognizione dei mezzi nella disponibilità degli Enti gestori delle strade e sono stati esaminati i modelli di intervento in caso di criticità connesse alle precipitazioni nevose, che saranno realizzati dall’Ente gestore delle arterie stradali, di concerto con la Polizia Stradale e con le Forze di Polizia territoriali.

Dopo un approfondito esame, anche alla luce delle esperienze maturate nelle decorse stagioni invernali, è stato confermato il modulo operativo sperimentato positivamente, integrato con alcune modifiche riferite in particolare alla attuale situazione della viabilità ordinaria.

Il modello operativo concordato sarà monitorato dalla Prefettura, anche al fine di ulteriori eventuali aggiornamenti migliorativi, con il concorso di tutte le componenti del sistema di protezione civile.

