Strada provinciale Pisticci-Pozzitello: dopo l’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo, il Sindaco in Regione. Questa la richiesta

Domani pomeriggio il Sindaco di Pisticci sarà in Regione, insieme con il presidente della Provincia Piero Marrese e il consigliere regionale Luca Braia, per tornare a chiedere, come precisa il Primo cittadino:

“che si esegua in maniera efficace e in tempi brevi la messa in sicurezza della strada provinciale Pisticci-Pozzitello, teatro poco più di dieci giorni fa di un incidente stradale costato la vita a un ragazzo della nostra comunità.

Alla riunione con il presidente della Regione, Vito Bardi, che oggi ha accolto la mia richiesta d’incontro, parteciperà anche una delegazione del comitato di cittadini costituitosi in seguito all’ultima tragedia avvenuta su questa strada”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)