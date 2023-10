A Montescaglioso fa tappa il progetto “On The Road” per aiutare questi ragazzi. Ecco i dettagli

“ON THE ROAD” LA VIA DEL SUCCESSO fa tappa a Montescaglioso.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Province Italiane nell’ambito dell’AzionEprovincegiovani 2001 e con la provincia di Matera come capofila, sarà l’occasione per proseguire questo percorso di inclusione e informazione rivolta a valorizzare competenze e opportunità di crescita per giovani talenti locali ma soprattutto rivolgersi a chi ha lasciato la scuola, non lavora e non svolge nessuna attività formativa.

Il banchetto informativo sarà presente a Montescaglioso il 5 Ottobre 2023 alle ore 19:30 nella piazzetta tra via Indipendenza e via Ionio.

Sarà possibile chiedere informazioni, prendere contatti, essere orientato verso una strada importante: quella della cultura!

Di seguito la locandina con i dettagli.

