Stellantis: “L’Italia è uno dei tre pilastri nel mondo, insieme e Francia e Stati Uniti. E resterà tale”. Ecco le parole di Tavares

«L’Italia è uno dei tre pilastri di Stellantis nel mondo, insieme e Francia e Stati Uniti. E resterà tale».

E’ quanto assicura Carlos Tavares, ceo del terzo gruppo automobilistico globale per ricavi, nell’intervista sul Sole 24 Ore.

Tra il 2019 e il 2022 Stellantis ha investito 5 miliardi nel nostro Paese, di cui 2 a Torino.

Ma il manager lancia anche un avvertimento:

«Se non ci adatteremo rapidamente al tipo di concorrenza esistente nel mercato dei veicoli elettrici, resa estremamente dura dall’arrivo dei prodotti cinesi in Europa, ma determinata dalle scelte dell’Unione europea, metteremo in difficoltà il nostro gruppo.

E questo non sarebbe nell’interesse dell’Italia».

A questo proposito Tavares rilancia sul tema degli incentivi:

«I sussidi necessari per l’acquisto da parte dei consumatori italiani di automobili elettriche che produciamo in Italia sono stati annunciati molte volte, ma non sono stati ancora implementati. In questo modo noi perdiamo l’occasione di produrre più Ev in Italia».

E sul futuro di Mirafiori, Tavares afferma:

«Credo che sarà uno dei maggiori Automotive park di Stellantis nel mondo. Continueremo ad avere un’attività molto intensa di design.

Tutti i più bei modelli di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth nascono a Mirafiori, per non dire di Maserati.

Continueremo così».