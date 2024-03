Matera: da oggi appuntamento prioritario per il rilascio del passaporto. Ecco come fare

Matera: attraverso il sito della Polizia di Stato è possibile fissare un appuntamento prioritario per il rilascio del passaporto.

Spiega in un comunicato la Polizia di Stato di Matera:

“A partire da ieri, 18 Marzo 2024, anche presso la Questura di Matera, è stata istituita un’apposita “agenda prioritaria” per il rilascio del passaporto.

La procedura per ottenere l’appuntamento con priorità è disponibile sul sito della Polizia di Stato.

Il nuovo canale di prenotazione è raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it ed offre ai cittadini residenti, che hanno la necessità di partire entro 30 giorni e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraverso l’agenda ordinaria, la possibilità di richiedere un appuntamento con priorità, tale da consentire di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le proprie esigenze.

All’atto della scelta della sede presso cui recarsi, verrà visualizzata una nuova finestra informativa, ove saranno indicati gli appuntamenti disponibili nelle successive due settimane.

Fissata la data, è necessario stampare un modulo attestante la priorità, da firmare e consegnare all’Ufficio Passaporti, insieme alla documentazione comprovante la data del viaggio connesso a motivi di lavoro, studio, salute o turismo.

Nel caso in cui anche nell’agenda prioritaria non fossero disponibili appuntamenti, il sistema indirizzerà verso un’ulteriore alternativa, che consentirà all’utente di compilare, stampare e firmare un modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti, sempre insieme alla documentazione attestante la priorità.

In questi casi, non verrà definita una data certa, ma il cittadino potrà presentarsi in Questura, ove verrà verificata la documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata.

All’atto della presentazione dell’istanza, sarà cura dell’Ufficio comunicare la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare il passaporto.

Con l’occasione, si comunica che la Questura di Matera ha esteso i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti, secondo il seguente prospetto:

lunedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00;

martedì, dalle 9:00 alle 13:00;

mercoledì, dalle 9:00 alle 13:00;

giovedì, dalle 16:00 alle 18:00;

venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.

Negli orari di sportello, per qualunque esigenza o problematica, gli operatori dell’Ufficio Passaporti sono a disposizione dell’intera cittadinanza”.