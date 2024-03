Matera: focus su prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per queste patologie. L’evento in programma

“Focus on gender medicine”: al via il congresso a Matera, all’Hotel Nazionale il 22 e 23 marzo 2024 organizzato dall’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) Sez. di Matera.

Spiegano gli organizzatori:

“La medicina di genere si propone di garantire a ogni individuo l‘appropriatezza nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione; secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la Medicina Genere-Specifica è lo studio dell’influenza delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona, con ricadute sui percorsi clinici-diagnostici-assistenziali che guidano l’appropriatezza delle cure per ogni paziente.

In questa prospettiva il Congresso della sezione AIDM di Matera affronterà argomenti estremamente importanti, sia per l’impatto sulla salute del soggetto che ne è affetto, sia per le ripercussioni socio-economiche e sanitarie per l’intera collettività.

La prima giornata si aprirà con una Lettura sull’Update delle terapie per l’Osteoporosi seguita da una sessione dedicata a tale patologia in specifiche popolazioni di pazienti e con un focus sull’Osteoporosi pediatrica.

La seconda sessione è dedicata al Microbiota intestinale, che rappresenta tanto nel bambino, quanto nell’individuo adulto-anziano, un ambito di ricerca importante per la prevenzione e la gestione di numerose patologie infiammatorie e degenerative.

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla Sindrome Fibromialgica con due letture magistrali in cui si farà il punto sulla patologia e sui meccanismi del dolore, che sono alla base di tale affezione; si aprirà, quindi, una tavola rotonda tra esperti che illustreranno i rapporti tra Fibromialgia e Disturbi del sonno, Insulino-resistenza, Ovaio policistico e saranno delineati gli approcci terapeutici più accreditati dal punto di vista farmacologico e riabilitativo.

La seconda giornata vedrà in apertura una lettura relativa ai dati dell’Osservatorio sulla Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità, cui seguirà una sessione dedicata alla Malattia psoriasica cutanea e articolare, con focus sulla genetica e sull’alimentazione intesa come cura.

La seconda sessione tratterà, poi, l’argomento attualissimo della Sarcopenia, evidenziandone i meccanismi biomolecolari e il ruolo nelle miopatie infiammatorie, fornendo spunti necessari sulla gestione riabilitativa del paziente.

I lavori del congresso si concluderanno con una sessione dedicata ad una delle complicanze più invalidanti della neoplasia mammaria, il Linfedema, fornendo un aggiornamento sulla gestione terapeutica e riabilitativa e sull’alimentazione più adatta alla paziente oncologica per limitare l’impatto dello stress ossidativo”.